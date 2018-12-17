الريدز يتفوق .. كيف كانت أخر مواجهة رسمية بين ليفربول وبايرن ميونيخ ؟

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين نادي بايرن ميونيخ الألماني ونادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.





وتعد هذة المباراة من أقوي المباريات في دور ال16 من البطولة الأوروبية، حيث أصبح الفريقان من المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم، بسبب الأداء المميز الذي يقدما في مبارياتهم بدوري أبطال أوروبا.





وكانت ‏آخر مواجهة رسمية بين ليفربول و بايرن ميونيخ في 24 أغسطس 2001، عندما انتصر الريدز 3-2 في مباراة السوبر الأوروبي على ملعب ملعب لويس الثاني.





ويسعي محمد صلاح ورفاقه للفوز بلقب هذا الموسم، وتعويض خسارته في الموسم الماضي أمام نادي ريال مدريد الإسباني في النهائي بنتيجة 3-1.





ويرغب يورجن كلوب مدرب ليفربول في الأخذ بالثأر بينه وبين بايرن ميونيخ، حيث حصل الفريق البافاري علي لقب دوري أبطال أوروبا علي حساب بوروسيا دورتموند الذي كان يدربه كلوب بنتيجة 2-1، ضمن منافسات نهائي البطولة لموسم 2012/2013.





مواعيد مباريات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا





مباريات الثلاثاء 12 فبراير: الساعة 10 مساءا

أتليتكو مدريد الإسباني في مواجهة يوفينتوس الإيطالي

شالكة الألماني في مواجهة مانشيستر سيتي الإنجليزي

مباريات الأربعاء 13 فبراير: الساعة 10 مساءا

روما الإيطالي في مواجهة بورتو البرتغالي

أياكس امستردام الهولندي في مواجهة ريال مدريد الإسباني.

مباريات الثلاثاء 19 فبراير: العاشرة مساءا

توتنهام الإنجليزي في مواجهة دورتموند الألماني

ليون الفرنسي في مواجهة برشلونة الإسباني

مباريات الأربعاء 20 فبراير: العاشرة مساءا

مانشيستر يونايتد الإنجليزي يواجه باريس سان جيرمان

ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني



