مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين 17 / 12 / 2018
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:24 م
عمرو عادل
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مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين 17 / 12 / 2018
يلتقي فريقي الأهلي والنجوم ضمن بطولة الدوري لمصري الممتاز، في أحد اللقاءات المؤجلة، النادي الأهلي المصري في مواجهة قوية ضد نادي النجوم، من أجل حصد ثلاث نقاط هامة للغاية في مشواره من أجل اللحاق بركب المنافسة علي اللقب، بعد أن تم تأجيل العديد من اللقاءات له، ويتواجد الفريق في الوقت الحالي في مركز غير مناسب له، بسبب المؤجلات، ويطمح المدير الفني المؤقت محمد يوسف في حصد إنتصار جديد للفريق الأحمر، وقد حذر لاعبيه من التهاون أمام المنافس، بعد أن فاز علي الزمالك في أحد اللقاءات في بداية الدوري، مشيراً إلي أن التركيز يجب أن يكون مطلوباً لتحقيق النصر.
تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي والنجوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.
نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم مباشر في لقاء اليوم الاثنين 17 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.
مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الأهلي والنجوم مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.
مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين 17 / 12 / 2018
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