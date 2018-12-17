يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:23 م
عمرو عادل
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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA
آخر استعدادات الأهلي لمُباراة النُجوم الإِثنين في الدوري المصري الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد النُجوم الإثنين 17/12/2018 في الدوري المصري الممتاز
تابع لايف مباراة الأهليِ والنُجوم مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق النجوم، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز التاسع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 20 نقطة بعدما خاض 10 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA
وفي أول 10 جولات خاضها فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح المارد الأحمر في تحقيق الانتصار في 6 مباريات، كما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير، بينما تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في مباراتين فقط أيضاً.
ومن الناحية التهديفية في أول 10 جولات خاضها فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تسجيل أربعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك المارد الأحمر سبعة أهداف.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA
آخر إِستعدادات النُجوم قبل ملاقاة الأهلي في الدوري المصري الممتاز الإثنين:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهليِ والنُجوم
مباراة الأهليِ والنُجوم بث مباشر، وسوف يدخل فريق النجوم مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 17 نقطة بعدما خاض 16 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA
وفي أول 16 جولة خاضها فريق النجوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق النجوم في تحقيق الانتصار في أربع مباريات فقط لا غير، كما تعرض فريق النجوم إلى الخسارة في 7 مباريات أخرى، بينما سقط فريق النجوم في فخ التعادل في 5 مباريات.
ومن الناحية التهديفية في أول 16 جولة خاضها فريق النجوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق النجوم في تسجيل 13 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق النجوم 19 هدفاً.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA
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