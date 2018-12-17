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اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأوليمبية

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:24 م
اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأوليمبية
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دينا نبيل
 
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اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية  للجنة الأوليمبية المصرية المنعقد بمقر اللجنة بستاد القاهرة.

حضر الاجتماع 27 ممثلاً عن الاتحادات الرياضية، حيث يناقش الاجتماع الحساب الختامى والميزانية وتحديد مكافأة مراقب الحسابات.

وتتمثل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من 28 اتحاد رياضي بعد إستبعاد اتحاد التنس لصدور حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحل مجلس إدارته ويكتمل النصاب بحضور 50% + 1 من الأعضاء.

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