11 خطوة لتحسين التعليم المدرسي.. وخبير دولي: المعلم يتعامل بشكل "روتيني" والطالب لا يسعى للفهم

انطلق،اليوم، مؤتمر"مصر تستطيع بالتعليم"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم فى مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمي يساهم في بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

تقييم العملية التربوية في مصر

ويقول الدكتور حسام عز الدين استشاري نظم التعليم الدولي، إننا لو قمنا بتقييم موضوعي للعملية التربوية لوجدنا إن المعلم حاليا يتعامل مع مهنته كأي وظيفة عادية لا يغريه منها شئ، والطالب غير مهتم إلا باجتياز الاختبارات من دون فهم أوجهد.

وأضاف أن المباني التعليمية مترهلة والفصول مزدحمة، والمناهج طاردة وغير جاذبة لا تلمس الواقع ولا تلبي احتياجات سوق العمل ولا تساهم في ايجاد جيل واع ومسؤول يحترم القانون ويتمسك بتراثه ودينه وقيمه.

مقترحات لتحسين قطاع التعليم المدرسي

ويقدم الدكتور حسام عز الدين استشاري نظم التعليم الدولي، مجموعة من المقترحات التي تسهم في عملية تحسين قطاع التعليم المدرسي.

1- تقييم وتطبيق استراتيجيا التعليم طويلة المدى على أن لا تقل عن 10 سنوات.

2- تطبيق معايير الجودة الإدارية والتعليمية التي أساسها الدعم المطلق من الإدارة العليا وتبسيط الاجراءات وازالة الروتين.

3- استخدام الوسائل التكنولوجية التعليمية الحديثة لتوصيل المعلومة بشكل سريع وسلس للطلبة .

4- تقييم مستوى التعليم الذى يلبى حاجة السوق.

5- تطوير المناهج واعتماد نظام المنهج المرن.

6- تجديد الدماء في المناصب القيادية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع فصل المناصب الادارية عن التربوية، واشراك اكبر شريحة ممكنة من التربويين في عملية اتخاذ القرار.

7- تطوير المعلم وتدريبه بشكل مستمر، وجلب الكفاءات من مختلف الدول الاجنبية لتطوير العملية التربوية و تدريب المعلمين مع وضع شروط وضوابط، مثل اجراء اختبار مستوى لكل المعلمين بصفة دورية.

8- اشراك القطاع الخاص بشكل اكبر في العملية التربوية والاستفادة من تجاربه في التعليم الخاص الناجحة.

9- الاهتمام بالتربية الاخلاقية و الدينية و الوطنية.

10- تقلل أيام الفصل الدراسي، وتقلص ساعات التدريس في الأسبوع، وتوقف الاختبارات الموحدة، وتتخلص من الواجبات المنزلية والدروس الخصوصية.

11- يجب أن نُذَكِّر أنفسنا دائمًا بأهداف التعليم: أولها بناء اقتصاد جيد، وثانيها المحافظة على ثقافة البلد.