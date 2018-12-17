ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نتنياهو يتحدث عن قدرة إسرائيل على تدمير "أي هدف في المنطقة"

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 03:23 م
نتنياهو يتحدث عن قدرة إسرائيل على تدمير أي هدف في المنطقة
نتنياهو
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تطوير صواريخ هجومية تستطيع الوصول إلى أي مكان وتدمر أي هدف.

 

وقال نتنياهو خلال زيارته إلى شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية: " يتم هنا تطوير أسلحة ذات قدرات خاصة لا تمتلكها أي دولة أخرى".

 

واستعرض رئيس الشركة هارئيل لوكير ومديرها العام نمرود شيفير ومسؤولون كبار آخرون الاتجاهات التي تسير فيها، والتي تؤدي إلى تصاعدها كما تم استعراض السبل التي يمكن لهذه الاتجاهات أن تخدم الأمن القومي الإسرائيلي.

 

وقال رئيس الوزراء: "توجد هنا مجموعة من الأدمغة والعباقرة الموهوبين للغاية الذين يطورون قمة الوسائل الدفاعية التابعة لدولة إسرائيل، مشيرا إلى أن الفضاء  مجال عملاق بدأت دولة إسرائيل تغزوه.

 

المزيد عن: نتنياهو قدرة إسرائيل تدمير اي هدف اسرائيل
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
القادسية