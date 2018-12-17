نبيلة مكرم تكرم عددًا من أطفال أسر شهداء الجيش والشرطة بمؤتمر "مصر تستطيع"

ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، كلمتها والتي رحبت فيها بوزير الإنتاج الحربي باللواء محمد العصار ممثلا لرئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبالعلماء والخبراء المشاركين وبكافة الحضور.





وقالت وزيرة الهجرة: "لقد دعونا العلماء وكلهم لبوا الدعوة في ظل مشغولياتهم، وقد جاءت هذه الفرصة لتقديم كل خبراتهم الخارجية في كافة دول العالم لخدمة بلدهم".





وقدمت الوزيرة التحية والتقدير والثناء لأسرة الشهيد ساطع النعماني وأطفال آخرين من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية، كما قدمت التحية لمحافظ البحر الأحمر والرعاة الرسميين للمؤتمر.





كما وجهت الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكدة دعم الجميع له لأنه يعمل في منظومة تهدف إلى رفعة هذا الوطن والنهوض به ويتحمل الكثير خلال هذه المسيرة.





وأوضحت وزيرة الهجرة أن من أحد أسباب نجاح مؤتمرات "مصر تستطيع" هو فريق عمل وزارة الهجرة، وقالت: "فخورة بأنني جزء من هذا الفريق".



