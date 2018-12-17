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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهليِ والنُجوم الإثنين 17/12/2018 في الدوري المصري الممتاز، حيث يحل فريق النجوم ضيفاً على نظيره فريق الأهلي في إطار منافسات مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتُقام مباراة الأهليِ والنُجوم في يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.





وتُنقل مباراة الأهليِ والنُجوم بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الفجر الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق الأهلي المباراة ساعياً لمحاولة التقدم بشكل أكبر نحو صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يسعى فريق النجوم لمحاولة الابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط التي لا يفصله عنها سوى نقطتين فقط لا غير.

يلا شوت | بث حي | Al Ahly | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر| On Sport

موعد مباراة الأهليِ والنُجوم الإِثنين في الدوري المصري الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد النُجوم بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الأهليِ والنُجوم في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهليِ والنُجوم في الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة: يلا شوت | بث حي | Al Ahly | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر| On Sport الثامنة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. التاسعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. السابعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهليِ والنُجوم في الدوري المصري الممتاز الإثنين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد النُجوم في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز. يلا شوت | بث حي | Al Ahly | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر| On Sport حيث تُذاع مباراة الأهليِ والنُجوم على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

كما تُذاع المباراة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات النيل المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة NILE SPORT، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.