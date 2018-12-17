يلا شوت Al Ahly HD | لايف مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر في الدوري المصري عبر On Sport

يصطدم فريق الأهلي المصري بنظيره النجوم، مساء اليوم الاثنين، باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 للدوري الممتاز.





ويدخل الأهلي المباراة منتشيًا بالفوز على جيما أبا جيفار الإثيوبي بثنائية دون رد في مباراة الذهاب بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 20 نقطة وله 6 مباريات مؤجلة، فيما يدخل النجوم اللقاء وهو في المركز السابع عشر ولديه 17 نقطة، ويعلم حامل لقب الدوري أن كل 3 نقاط جمعها من مبارياته المؤجلة تنقله خطوة كبيرة نحو منطقة الكبار والصعود للقمة لذا يتطلع محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية بعدما سبق وحقق الفريق ثلاثة انتصارات محلية متتالية أمام بتروجت وطلائع الجيش والجونة.





موعد المباراة والقنوات الناقلة





الأهلي Vs النجوم.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 12).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد السلام .

المعلقين : أيمن الكاشف (ON) + محمد عفيفي (Nile) .

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي بعض التعديلات عن المباراة الإفريقية الأخيرة أمام جيما الأثيوبي، حيث يعود أحمد علاء مجددا لقلب الدفاع، وبالتالي، وجود محمد هاني في مركزه الطبيعي كمدافع أيمن، بجانب الاستعانة بكريم نيدفيد في الوسط المدافع بعد غياب حسام عاشور.





ويستعد أحمد الشيخ للعودة لتشكيل الأهلي، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة لعدم قيده في القائمة الإفريقية، وقد يستمر مروان محسن مهاجما للفريق في ظل تألقه مؤخرا، رغم عودة وليد أزارو.





وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:





حراسة المرمى: علي لطفي.





خط الدفاع: أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - أحمد علاء - محمد هاني.





خط الوسط المدافع: عمرو السولية - كريم نيدفيد.





خط الوسط المهاجم: أحمد الشيخ - ناصر ماهر - محمد شريف.





خط الهجوم: مروان محسن.