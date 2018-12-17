مساعد وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم قلعة قايتباي والمتحف اليوناني الروماني





تفقد العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، آخر مستجدات أعمال مشروعات الترميم والحماية في كلا من مشروع الحماية البحرية بقلعة قايتباي ومشروع ترميم تطوير المتحف اليوناني الروماني.





رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة النحاس المشرف على المكتب الفنى لوزير الآثار، ومحمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالأسكندرية والساحل الشمالي.





وقد جاءت أعمال تنفيذ مشروع الحماية البحرية بقلعة قايتباي طبقًا لقرار اللجنة الدائمة، بإنشاء حاجز لأمواج البحر من الجهة الغربية إلي الجهة الشرقية بهدف حماية الآثار الغارقة، وإنشاء ستارة من الخوازيق الخرسانية حول القلعة لحاميتها من تلاطم مياة البحر ، ومن المقرر أن يستمر العمل لمدة 20 شهرًا.





كما تفقد سمير سير الأعمال في المتحف اليوناني الروماني، والذي يع واحدًا من أهم وأقدم المعالم السياحية بالمدينة، وجاري استكمال الهيكل المعدني والرفع المساحي له، كي يصبح مركزًا عالميًا للبحث العلمي.





والمتحف يضم قطع أثرية ترجع للحقبة التاريخية الواقعة بين القرن الثالث ق.م والقرن الثالث بعد الميلاد وتغطي العصر المصري القديم والفترة البطلمية والفترة الرومانية والتي تحكي نتاج تلاقي الفكرين المصري القديم والغربي.



