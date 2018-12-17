عاجل.. ننشر تشكيل المجلس الاستشاري لمؤسسة "مصر تستطيع"

ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، كلمتها والتي أعلنت من خلالها تدشين مؤسسة "مصر تستطيع" للعلماء المصريين بالخارج، مؤكدة أنها ستكون همزة وصل بين العلماء في الخارج ووطنهم الأم لتعظيم الاستفادة من خبراتهم الكبيرة.





وأضافت وزيرة الهجرة، أن المؤسسة تم تشكيلها بالتعاون المجلس الاستشاري للرئيس وخبراء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" المشاركين في الأربعة المؤتمرات.





وتتشكل المؤسسة من المجلس الاستشاري برئاسة وزيرة الهجرة والعلماء المصريين بالخارج ومجلس أمناء والذي يتضمن تشكيله كما يلي: الدكتور هاني الناظر رئيسًا لمجلس الأمناء، الإعلامي أحمد فايق الأمين العام، الأستاذة مها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقي رئيس لجامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمي، والدكتور مصطفى زمزم.





وأكدت وزيرة الهجرة أن سبب نجاح سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" هو الثقة في الله تعالى؛ لأنه هو من يعطي القوة، والسبب الثاني هو التعاون مع السادة الوزراء لأنه لولاهم لن يتم شئ، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي أكبر وزارة حصدت نتائج "مصر تستطيع" وكذلك وزارات الكهرباء والري والزراعة واليوم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.



