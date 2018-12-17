ليفربول VS بايرن ميونيخ .. مواجهة غائبة منذ 17 عاما في البطولات الأوروبية

ضرب فريق ليفربول الإنجليزي موعدًا ناريًا مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك وفقًا لقرعة البطولة التي أجريت اليوم الاثنين، بمدينة "نيون" السويسرية.





ليفربول صعد إلي دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد حل في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 11 نقطة، بينما تأهل بايرن ميونيخ لهذا الدور بعد تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.





وستكون مواجهة الفريقين في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم المواجهة الرسمية رقم (6) بينهما في البطولات الأوروبية، حيث سبق وتقابل الفريقين في 5 مواجهات أوروبية، فاز كل فريق بمباراة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، وسجل الفريق الألماني 6 أهداف، مقابل 8 أهداف للريدز.





وكان بايرن ميونيخ بوابة ليفربول للتتويج بلقبين أوروبيين خلال تاريخ مواجهاتهما الأولي تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1981 بعد تخطي البايرن في الدور نصف النهائي، والثانية التتويج بلقب السوبر الأوروبي عام 2001، بعد فوزه على الفريق الألماني أيضًا.





وكانت آخر مواجهة رسمية جمعت بين ليفربول وبايرن ميونيخ في بطولات أوروبا في عام 2001 في بطولة كأس السوبر الأوروبي أي منذ (17 عامًا)، وفاز الريدز بنتيجة 3-2، سجل لليفر (جون آزني ريسه – إيميل هيسكي – مايكل أوين)، بينما سجل للبايرن (حسان صلابهاميدزيك – كارستين يانكر).