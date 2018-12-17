بالأرقام .. تاريخ 5 مواجهات أوروبية بين ليفربول وبايرن ميونيخ

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الاثنين، بمدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهة صعبة للدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني.





تأهل ليفربول إلي دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد حل في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 11 نقطة، بينما صعد بايرن ميونيخ لهذا الدور بعد تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.





وتقابل ليفربول مع بايرن ميونيخ في 5 مواجهات رسمية في البطولات الأوروبية، فاز كل فريق بمباراة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، وسجل الفريق الألماني 6 أهداف، مقابل 8 أهداف للريدز، وجمعت الفريقين مباراة ودية العام الماضي في بطولة كأس أودي وفاز الليفر بثلاثية نظيفة.





وكان بايرن ميونيخ بوابة ليفربول للتتويج بلقبين أوروبيين خلال تاريخ مواجهاتهما الأولي تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1981 بعد تخطي البايرن في الدور نصف النهائي، والثانية التتويج بلقب السوبر الأوروبي عام 2001، بعد فوزه على الفريق الألماني أيضًا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات ليفربول ضد بايرن ميونيخ الألماني:





-1971:

أول مواجهة جمعت بايرن ميونيخ مع ليفربول الإنجليزي بالبطولات الأوروبية، كانت في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في إنجلترا، بينما فاز البايرن بنتيجة 3/1 في ألمانيا، وصعد للدور نصف النهائي ولكنه خسر أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي 2/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





-1981:

تجدد اللقاء بين ليفربول ونظيره بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 1981، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وتعادل الفريقين 1/1 في لقاء الإياب بألمانيا، وصعد الريدز مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج ملعبه، وصعد الليفر للمباراة النهائية وواجه ريال مدريد وفاز عليه بهدف دون رد وتوج باللقب الأوروبي.





-2001:

آخر مواجهة جمعت ليفربول مع بايرن ميونيخ في بطولات أوروبا، كانت في السوبر الأوروبي عام 2001، وفاز الريدز بنتيجة 3/2 وتوج باللقب الأوروبي.





-2017:

تقابل ليفربول مع فريق بايرن ميونيخ في مباراة ودية في بطولة كأس أودي العام الماضي، وفاز ليفربول بنتيجة 3-0.