شاهد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أجريت اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي 2018/2019، بمشاركة ستة عشر فريقا هم أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الثمانية المتأهلين من دور المجموعات، والتي تقام مبارياته خلال شهري فبراير ومارس القادمين.









وجاءت القرعة كاملة كالتالي:









شالكه الألماني أمام مانشستر سيتي.













أتلتيكو مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي.









مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.









توتنهام الإنجليزي أمام بروسيا دورتموند الألماني.









ليون الفرنسي أمام برشلونة الإسباني









روما الإيطالي أمام بورتو البرتغالي









أياكس الهولندي أمام ريال مدريد.









ليفربول الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني









طريقة سحب القرعة يتم عن طريق تقسيم الفرق المتأهلة لدور الستة عشر إلى قسمين، القسم الأول يضم الثمان فرق المتصدرة لمجموعاتها، والقسم الثاني يضم الفرق أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة، والغرض من هذا التقسيم هو اعطاء أبطال المجموعات أفضلية لعب مباراة العودة على أراضيها ووسط جماهيرها.









يشترط نظام القرعة للدور ثمن النهائي عدم حدوث مواجهات لفرق من نفس البلد أو من نفس المجموعة التي تواجدا فيها خلال دور المجموعات، مما يزيد من المتعة والقوة والإثارة الناتجة من تنوع المواجهات خلال البطولة الأوروبية القوية.









مواعيد مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا









تقام مواجهات الذهاب لدور الستة عشر أيام 12،13،19،20 من شهر فبراير القادم، بينما تقام مباريات العودة أيام 5،6،12،13 من شهر مارس المقبل، ليتأهل الفريق الفائز بنتيجة المواجهتين إلى دور الثمانية والذي تجرى قرعته في 15 مارس المقبل.









الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا









بوروسيا دورتموند الألماني - أتلتيكو مدريد الإسباني - برشلونة الإسباني - توتنهام هوتسبر الإنجليزي - باريس سان جيرمان الفرنسي - ليفربول الإنجليزي - بورتو البرتغالي - شالكه الألماني - بايرن ميونخ الألماني - أياكس الهولندي - مانشستر سيتي الإنجليزي - ليون الفرنسي - ريال مدريد الإسباني - روما الإيطالي - يوفنتوس الإيطالي - مانشستر يونايتد الإنجليزي



