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26 يناير.. محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتقديم شهادات اعتقال مزورة للمحكمة

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:46 م
26 يناير.. محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتقديم شهادات اعتقال مزورة للمحكمة
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات، وذلك بجلسة 26 يناير المقبل أمام المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي.

 

وكان المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قد أحال المحامي "س.ف" 49 سنة وموزع أدوات كهربائية ومدرس بمدرسة أوقاف الجيزة وسائق وموظف بالأزهر ومزارع وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال للحصول على أحكام تعويضات وذلك بعد ما كشفت عنه تحقيقات إسلام شكري وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية قيامهم في الفترة من 2012 حتى 2014 بأن قام مجهول بتقليد أختام "ختم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة" واستعمله المتهم الأول المحامي لبصم المحررات المزورة وذلك بعد ما ساعده باقي المتهمين بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام بتزويرها وتقديمها للموظفين العموميين وبصمها بأختام مقلدة.


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