"سعفان": القوى العاملة تبذل قصارى جهدها لتوفير فرص عمل لذوي القدرات الخاصة‎

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تعمل على بذل كل الجهد لمساعدة ذوي القدرات الخاصة للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انتشار موسع لمبادرة "مصر بكم أجمل".





وأضاف الوزير خلال تسليم عقود لعدد من ذوي القدرات الخاصة بديوان عام الوزارة، بأنه سيتم خلال الفترة القادمة اختيار مجموعة من هذه الفئة لمساعدتهم على القيام بمشروعات خاصة لهم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





ومن المقرر أن يقوم محمد سعفان وزير القوى العاملة بعد قليل، بتسليم 46 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة و71 شهادة "أمان" للعاملين بشركة البناء للثروة الداجنة، بالإضافة إلى شهادات اجتياز التدريب والتأهيل لهم في المرحلة الثالثة من انطلاق المبادرة، والتي تنظمها مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، وتنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.





وتهدف المبادرة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.





وتأتي مبادرة "مصر بكم أجمل"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.