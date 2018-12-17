قبل مواجهة بوروسيا دورتموند.. ماذا يفعل توتنهام أمام الأندية الألمانية بالبطولات الأوروبية ؟

أجريت قرعة دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعت القرعة مواجهة نارية بين نادي بوروسيا دورتموند الألماني ضد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.





وصعد نادي توتنهام هوتسبير في وصافة مجموعته برصيد 8 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر نادي برشلونة الإسباني، بينما تأهل نادي بوروسيا دورتموند بعد تصدر مجموعته.





وخاض فريق توتنهام هوتسبير ضد الأندية الالمانية 19 مباراة بالبطولات الأوروبية، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات، وتعرض للخسارة في 7 مواجهات.





وسجل لاعبو نادي توتنهام هوتسبير 25 هدف، واستقبلت شباكه 21 هدف من الأندية الالمانية في جميع البطولات الأوروبية التي تقابلوا خلالها.





يذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل صدارة بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، بينما يحل فريق توتنهام هوتسبير المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت نتائج دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا كالتالي:-





شالكه الألماني أمام مانشستر سيتي.





أتلتيكو مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي.





مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.





توتنهام الإنجليزي أمام بروسيا دورتموند الألماني.





ليون الفرنسي أمام برشلونة الإسباني





روما الإيطالي أمام بورتو البرتغالي





أياكس الهولندي أمام ريال مدريد.





ليفربول الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني