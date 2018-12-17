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اندريه ذكي يلتقي بأمينة عام مجلس كنائس الشرق الأوسط

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:43 م
اندريه ذكي يلتقي بأمينة عام مجلس كنائس الشرق الأوسط
اندريه ذكي
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حازم رفعت
 
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التقي الدكتور اندرية ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، صباح اليوم الاثنين، الدكتورة ثريا بشعلاني، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارة ضمن زيارة الدكتور ثريا بشعلاني إلي مصر والتي تستغرق عدة أيام.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل أمس الأحد، الدكتورة بشعلاني أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

والتقت مجموعة من الصحفيين المسئولين عن الملف القبطي مساء أمس الأول السبت بقاعة كبار الزوار بالمركز الثقافي القبطي، وكان الحديث تطرق عن نشاط مجلس كنائس الشرق الأوسط، كما تعقد اجتماعاً مع أربعة من ممثلي كليات اللاهوت.

المزيد عن: مصر الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتورة ثريا بشعلاني الدكتور اندرية ذكي
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