انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" في الغردقة

انطلقت منذ قليل، النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، بعروس البحر الأحمر مدينة الغردقة، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وينظم المؤتمر بالتعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي.





ويشارك في المؤتمر، 28 عالما وخبيرا مصريا مقيمًا بالخارج أسهموا جميعا في تطوير الأنظمة التعليمية في دول المهجر، وامتلكوا خبرات واسعة في تطوير التعليم والمناهج وربطه بالتكنولوجيا الحديثة، والارتقاء بالعملية التعليمية بعيدًا عن الحفظ والتلقين إلى الخلق والابتكار والإبداع.





واختارت إدارة المؤتمر من بينهم 8 علماء كضيوف شرف نظرًا لما قدموه لمصر من إنجازات خلال الدورات الثلاث الماضية.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن المؤتمر هذا العام يخصص دورته لتطوير العملية التعليمية في مصر بمناسبة إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 عامًا للتعليم، موضحة أن عقد المؤتمر يؤكد حرص الدولة على الاستعانة بذوي العلم والخبرة من أبناء الوطن في تحقيق الهدف الرئيسي وهو تطوير نظام التعليم في مصر سواء كان التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي.





وأضافت الوزيرة، أن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بهموم الوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت في تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".



