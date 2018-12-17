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المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بسرقة توكتوك بأكتوبر

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:42 م
المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بسرقة توكتوك بأكتوبر
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عمار محمد
 
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بسرقة دراجة بخارية بأكتوبر، بالسجن المشدد 5 سنوات.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعي رشوان، وأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.

 

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "ياسر.ص"، و"إيهاب.م"، و"محمد.ا"، و"هشام.ع"، وآخر مجهول بسرقة الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه "حمادة. ع "، وكان ذلك حال قيادة الأخير لها ليلا بالطريق العام، بأن استوقفوه المتهمين الثلاث، حال حملهم أسلحة بيضاء طالبين منه توصليهم لإحدى الأماكن المتفق عليها سلفا مع المتهم الرابع والآخر المجهول، وما أن وصلوا هناك حتى قاموا جميعا بمباغته والانقضاض عليه متعدين عليه تارة بالأيدي، وأخرى بالأسلحة البيضاء، قاصدين من ذلك سرقته كرها، فأحدثوا إصابته وبلغوا من ذلك مقصدهم واستقلوا الدراجة وفروا بها هاربين.

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