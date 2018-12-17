"مدبولي" يزور مركز طب الأسرة بالدراسة لمتابعة مبادرة "فيروس سي"

وزيرة الصحة: مشاركة سكان القاهرة في حملة فيروس "سي" شيء يدرس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تمكين الشباب أمر إيجابي، مشيدة بالمشاركين في حملة 100 مليون صحة، مضيفة: "بجبر الشباب ياخدوا إجازة ومش بيرضوا".





وأشارت هالة زايد، خلال كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات القومية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه تم مد المرحلة الأولى للحملة لمدة شهر آخر، لافتة إلى أن المرحلة الثانية ستستمر لمدة 3 أشهر، مضيفة: "مشاركة سكان القاهرة في الحملة شيء يدرس".





وأوضحت أنه تم توقيع الكشف على 17 مليون مواطن على مدار المرحلتين لحملة 100 مليون صحة، منوهة بأنه يتم مسح أكثر من 450 ألف مواطن يوميا في محافظات المرحلة الثانية، والمرأة أكثر اقبالا من الرجل.