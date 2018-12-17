"مدبولي" يزور مركز طب الأسرة بالدراسة لمتابعة مبادرة "فيروس سي"
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:41 م
يحي حلمي
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قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بزيارة إلي مركز طب الأسرة بالدراسة؛ لمتابعة مبادرة القضاء علي فيروس سي".
وكان قد بدأت المرحلة الثانية من المبادرة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول الشهر الجاري والدخول فى تنفيذها في عدد ١١محافظةً.
وزيرة الصحة: مشاركة سكان القاهرة في حملة فيروس "سي" شيء يدرس
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تمكين الشباب أمر إيجابي، مشيدة بالمشاركين في حملة 100 مليون صحة، مضيفة: "بجبر الشباب ياخدوا إجازة ومش بيرضوا".
وأشارت هالة زايد، خلال كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات القومية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنه تم مد المرحلة الأولى للحملة لمدة شهر آخر، لافتة إلى أن المرحلة الثانية ستستمر لمدة 3 أشهر، مضيفة: "مشاركة سكان القاهرة في الحملة شيء يدرس".
وأوضحت أنه تم توقيع الكشف على 17 مليون مواطن على مدار المرحلتين لحملة 100 مليون صحة، منوهة بأنه يتم مسح أكثر من 450 ألف مواطن يوميا في محافظات المرحلة الثانية، والمرأة أكثر اقبالا من الرجل.
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.
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