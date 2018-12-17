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لاسارتي يرتدي قميص الأهلي

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:40 م
لاسارتي يرتدي قميص الأهلي
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علي نبوي
 
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حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على إهداء مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد، قميص النادي الأهلي وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص الذي عقد اليوم لتقديم المدير الفني الأوروجواياني .

وحمل الـ«تي شيرت» رقم «٥ »، وهو الرقم المفضل لـ«لاسارتي»، وأيضا الرقم الذي كان يشارك به وهو لاعب.

وقام المدير الفني الأوروجواياني بارتداء «تي شيرت» النادي الأهلي فور استلامه من سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة.

وشهد مقر النادي بالجزيرة اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تولي مارتين لاسارتي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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