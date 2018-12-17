رئيس مؤتمر تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالقليوبية يطالب بكلية للمعاقين بجامعة بنها

Advertisements

طالب الدكتور علي عبد رب النبي حنفي، رئيس مؤتمر تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم والذي عقد بالتعاون مع مؤسسة ذويع الاحتياجات الخاصة ( سيرو) ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية والهيئة العامة لقصور الثقافة، بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة لهم تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة.



وأضاف في كلمته بالمؤتمر الذي عقد برعاية وحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وبحضور الدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التعليم نيابة عن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وإجلال عامر رئيس اقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد وطارق عمران مدير عام الثقافة بالقليوبية، ان المؤتمر يعد امتدادا للجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان حياة كريمة للعاديين وذوي الاحتياجات الخاصة دون تميبز.



وعقب بقوله: لكن لشعور القيادة السياسية ان ذوي الاحتياجات الخاصة قد عانوا لفترات طويلة من ضعف الاهتمام وشيوع الاتجاهات السلبية وعزلهم في معاهد خاصةبهم وعدم توافر جهات تؤهلهم ككوادر للعمل معهم، ومن هنا نقول ان ناريخ 2014 هو تاريخ فاصل في تاريخ رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وانطلاقا من اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2017 والتوسع في برامج الدمج ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عام الإعاقة و2019 عام التعليم فالمؤتمر جمع المحورين معا.



وأوضح الدكتور علي عبد رب النبي، أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة هي قضية مسئولية مجتمع وليست قضية افراد ومن هنا نبدأ بمجتمع القليوبية وتتضمن لحظة امتشاف الإعاقة وأسر المعاقين وما تعانيه تلك الاسر من ضغوط فضلا عن الضغوط الحياتية والكوادر العاملة في المجال.



وطالب محافظ القليوبية بتبني فكرة إنشاء كلية لذوي الاحتياجات الخاصة أسوة بجامعةبني سويف ليخدم هذا الكيان المجتمع وسوق العمل.



كما طالب المحافظة بتبني برامج الوصول الشامل والاتاحة في المرافق والمؤسسات بالمحافظة ودراسة واقعهم وتبني رؤي مستقبلية لتلك الفئة والاهتمام بمدارس الدمج بالمحافظة ودعم مؤسسات المجتمع للمعاقين.

