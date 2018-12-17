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أندية الممتاز للكرة النسائية تفوض مدير الأمير الأسبق

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:39 م
أندية الممتاز للكرة النسائية تفوض مدير الأمير الأسبق
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زياد مأمون
 
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دخلت بعض أنديه الدوري الممتاز للكره النسائيه في مفاوضات قويه مع المدير الفني محمود محيى المدير الفني الأسبق لفريق مركز شباب الأمير، لتولي القياده الفنيه للفريق خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن محيى قد تولي القياده الفنيه لفرق شباب الامير منذ ثلاث مواسم، واستطاع حصد المركز الثالث، بالدوري، بجانب توليه تدريب فريق كفر سعد منذ موسمين واستطاع حصد المركز الثاني بفارق نقطه عن المتصدر وادي دجله، كما تولى تدريب فريق ميت الخولي خلال مسيرتة التدريبة.

ومن المنتظر أن يحسم محيى وجهتة المقبلة في التدريب عقب دراسة العروض المقدمة إلية.

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