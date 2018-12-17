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"الداخلية": الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف الأدوية لهم بالمجان

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 01:35 م
الداخلية: الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف الأدوية لهم بالمجان
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هبة عبد الحفيظ
 
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وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" ) بتاريخ 14 الجاري الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

 

وتم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات المختلفة.

المزيد عن: وزارة الداخلية مستشفيات الشرطة حوادث الفجر المجان الكشف الطبى
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