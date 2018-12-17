ضبط مسؤولين سابقين بجمعية في سوهاج لاستيلائهما على 142 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط شخصين لقيامهما باستغلال موقعهما بإحدى الجمعيات واستوليا على نحو 142 ألف جنيه.

وأكدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الفساد بشتى صوره وما تبين من التحريات بوجود مخالفات مالية شابت أعمال إحدى الجمعيات بمحافظة سوهاج مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وذلك فى غضون الفترة من عام 2016 حتى عام 2017 حيث تبين قيام كلٍ من: "إسراء. أ. م"- مواليد 1987، المدير التنفيذي للجمعية في غضون عام 2016 م، و"إسلام. ع. ع"- مواليد 1984، المدير التنفيذي للجمعية في غضون عام 2017، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، بإستغلال موقعهما الوظيفي بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية من أموالها.

وأوضحت أن ذلك على النحو التالي: صرف عدد ( 34) شيكًا خلال عامي 2016، 2017 لا يوجد لهما مستندات صرف بإجمالي مبلغ 42 ألفا و169 جنيها و88 قرشا، توريد مبالغ مالية لصالح الجمعية بحساباتهما بأحد المصارف أقل من المبالغ المالية المتحصلة فعليًا خلال تلك الفترة مقابل الأنشطة التي تقوم بها الجمعية بإجمالي مبلغ 14 آلاف و995 جنيهًا، شراء بعض أدوات أعمال الصيانة والدهانات بمبالغ كبيرة بالأمر المباشر وبدون عرض شراء بما هو قيمة مبلغ 84 ألفا و823 جنيها و15 قرشا، مما أدى للإضرار بالمال العام بما هو قيمة إجمالي المبالغ المالية المستولي 141 ألفا و988 جنيها و3 قروش.

وتأكد ذلك من خلال تقرير الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين وبسؤالهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.