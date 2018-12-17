ضبط 226 هاربا وتحرير 347 قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 226 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5858 حكما و759حكما جزئيا و146 حكم مستأنف، وتحصيل 4796 جنيها غرامات وتحرير 148 مخالفة.



كما تم تحرير 347 مخالفة مرافق وهم 160 إشغال طريق - 52 وصلات كهربائيه - 28 لوحات إعلانيه - 6 فرش شاى - 11 نظافه عامه وبيئه - 44 بائع متجول - 39 إشغال طريق - 7 قرار غلق كما تم رفع 12 طن قمامه ومخلفات.



كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 27 شقه و83 من قاطنيها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.



تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 226 محكوما عليهم و9 أحكام جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.