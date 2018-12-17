وزير الخارجية العراقي يبحث مع المبعوث الأممي مجالات التعاون

استقبل وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة للبلد العربي، السيدة جينين هينس بلاسخارت، مؤكداً استمرار التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق جنين هينس بلاسخارت، بمناسبة المباشرة بمهام عملها في العراق"، مبينة أن "الحكيم هنأ بلاسخارت بمناسبة تسلمها المنصب الجديد في العراق".

وأعرب الحكيم عن أمله في "مزيد من التعاون في كافة المجالات لاسيما فيما يخص دعم النازحين ومشاريع دعم المرأة والطفل وغيرها من الموضوعات التي تدعم الحكومة والمجتمع العراقي"، مؤكداً "استمرار الحكومة العراقية في التعاون مع بعثة يونامي".

وثمّن الحكيم "ما قدمه يان كوبيتش والأمم المتحدة من دعم للعراق، خلال فترة عمله في العراق".

من جانبها، أعربت بلاسخارت، عن شكرها للوزير الحكيمن لما تقدمه وزارة الخارجيةن من تعاون وتنسيق مع بعثة يونامي"، مؤكدة "استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في المجالات كافة للمساهمة في استقراره الدائم".

وفي ذات السياق أعلنت بعثة الأمم المتحدة، لمساعدة العراق "يونامي"، عن وصول مبعوثها الجديد إلى العراق، وقالت في بيان لها إن "السيدة جينين هينيس-بلاسخارت وصلت إلى مطار بغداد الدولي، مساء الأحد، لتسلم مهام عملها كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة لبعثة اليونامي".

وأشار البيان إلى أن "هينيس بلاسخارت تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في المجالين السياسي والدبلوماسي، بعد أن خدمت في عدة مناصب حكومية وبرلمانية رفيعة المستوى، إذ تولت منصب وزير الدفاع في هولندا 2012-2017، وكانت أول امرأة تم تعيينها في ذلك المنصب وكوزيرة، أشرفت على هيئة الأركان المركزية وقيادة الدعم وهيئة المواد الدفاعية والقوات المسلحة الملكية الهولندية الأربعة، الجيش، والبحرية، والقوات الجوية، والشرطة العسكرية، وحرس الحدود".

وبلاسخارت من مواليد 7 أبريل 1973 وهي سياسية هولندية من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية "V.V.D"، وشغلت العديد من المناصب السياسية منها عضو مجلس النواب الهولندي في عدة دورات، وعضو في البرلمان الأوروبي ووزير للدفاع في بلادها، وتم تعيينها مؤخراً كممثل دائم لبعثة الأمم المتحدة بالعراق.