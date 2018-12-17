ضبط شخصين خطفا هاتفا محمولا من سيدة حال سيرها بالطريق بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط شخصين عقب قيامهما بخطف الهاتف المحمول الخاص بسيدة حال سيرها بالطريق العام.

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول مدينه نصر لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم حيث تناهى إلى سمعها صوت استغاثة إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تم التقابل مع المواطنة "شيماء. م. ع"، سن 27، ومقيمة بدائرة القسم والتي قررت بأنها حال سيرها بمحل الواقعة فوجئت بقيام شخصين ( أدلت بأوصافهما التقريبية ) يستقلان دراجة نارية بخطف هاتفها المحمول، ولاذا بالفرار.

وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين وملاحقتهما حتى تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما وتبين أنهما كل من: "أحمد. س. م" سن 23 عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة (بالقليوبية)، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "سرقة بالإكراه "، و"يوسف. ش. ل"، سن 19، مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية - ملك وقيادة المتهم الأول، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبسؤال المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.