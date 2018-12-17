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سامي عبد العزيز: مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم يؤكد الحس السياسي لوزيرة الهجرة

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:28 م
سامي عبد العزيز: مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم يؤكد الحس السياسي لوزيرة الهجرة
سامي عبد العزيز
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هدى عبدالرازق
 
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ثمن الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، تركيز مؤتمر مصر تستطيع في نسخته الجديدة على محور التعليم، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على أن وزيرة الهجرة لها حس سياسي، وتعمل بشكل متكامل مع الحكومة.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن قضية مصر الأولى الآن هى التعليم، مؤكدا أنه لو حدثت طفرة تعليمية حقيقية في مصر سيتغير وضعنا للأفضل.
وانطلق اليوم مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم من الغردقة بحضور 28 عالما مصريا بالخارج.
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