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لاسارتي يحدد أهدافه مع الأهلي ويؤكد: سأستغل الفرصة لتحقيق الألقاب

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:25 م
لاسارتي يحدد أهدافه مع الأهلي ويؤكد: سأستغل الفرصة لتحقيق الألقاب
لاسارتي
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علي نبوي
 
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قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،هذه أول مرة أعمل في إفريقيا مثلما فعلت ذلك في أوروبا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"كنت أحتاج لمثل هذه الفرصة والعمل في إفريقيا، ولن أفقدها".

وواصل لاسارتي: "اخترت الأهلي لأنه ناد كبير ومن أكبر النوادي وتاريخه عظيم وأهدافه كبيرة وهذا سبب اختياري له".

وتابع لاسارتي: "من يعيش الكرة بشغف يضع أهداف له وينجح في الوصول إليها".

وواصل لاسارتي: "أعد بالعمل وأتمنى أن أقود الفريق للتتويج بالبطولات، سأعمل بجد وهذا أمر هام".
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