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ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:24 م
ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة
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كريم المنجي
 
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شنّت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات أمنية ومرورية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للعمل على سيولة الحركة المرورية، وإزالة الإشغالات، وضبط الخارجين عن القوانين المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وضبطت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، 6 آلاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.


المزيد عن: مخالفات ضبط حوادث الفجر الجيزة الادارة العامة لمرور
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