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إزالة الإشغالات بـ7 مناطق في الجيزة

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:13 م
إزالة الإشغالات بـ7 مناطق في الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز الهرم، المنطقة الأثرية، الدقي، قطاع أكتوبر، العجوزة، جنوب الجيزة، العمرانية.

 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط مخالفات تنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، واعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

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