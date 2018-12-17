



استقرت اسعار الذهب في محلات الصاغة والسوق المحلى اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 وذلك بعد حالة التذبذب التي شهدها سعر الذهب في الأسواق المحلية والأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، ويعتبر الذهب هو الملاذ الامن للمستثمرين حول العالم خاصة في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها الاسواق العالمية، كما تقدم بوابة الفجر تحديث جديد لسعر الذهب العالمي اليوم الأحد وجاءت على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17-12-2018





سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 622 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب اليوم 711 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم 533 جنيها

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4980 جنيها





اختلاف أسعار الذهب على مستوى العالم





وشهد سعر الذهب العالمي حالة من الاستقرار بعد العديد من القفزات والتغيرات خلال الفترة الماضية بسبب التخبطات العالمية التي يشهدها سعر الدولار على مستوى العالم نظرا لسوء الاحوال الاقتصادية والسياسية العالمية.





مؤشر الدولار العالمي





ارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنحو 0.2 %.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة خلال اجتماعه فى 18 و19 ديسمبر، وذلك للمرة الرابعة هذا العام.





انخفاض المعدن الأصفر





والمعدن الأصفر منخفض بنحو 0.6 % هذا الأسبوع، ونزل الذهب 0.3 % فى العقود الآجلة إلى 1244.2 دولار.





سعر الذهب العالمي

سجل السعر الفوري للذهب والعقود الأمريكية الآجلة للمعدن مستقرين عند 1245.74 دولار للأوقية (الأونصة)، و1250.3 دولار للأوقية على الترتيب.

ويشهد سوق الذهب على الصعيد العالمي، حالة من الاستقرار، خلال التعاملات الأخيرة، نظرًا لاستقرار الدولار وصعود الأسهم بفعل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.





سعر الذهب اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 في السوق المحلى والعالمي سوق الصاغة بدون مصنعية - تعاملات الظهيرة



