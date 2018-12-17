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إحباط تهريب 4500 عبوة سائل شيشة إليكترونية محظور استيرادها بميناء غرب بورسعيد (صور)

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:10 م
إحباط تهريب 4500 عبوة سائل شيشة إليكترونية محظور استيرادها بميناء غرب بورسعيد (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط أكثر من 4500 عبوة لسائل الشيشة الإلكترونية المحظور استيرادها مُهربة داخل حاوية أثاث بميناء غرب بورسعيد.

 

ونجحت في ضبط 26 طرد بداخلهم (4576 عبوة لسائل الشيشة الإلكترونية والمحظور استيرادها بدون موافقات من الجهات المعنية) داخل حاوية مشمولها إكسسوارات أثاث، قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات التجارية ملك المدعو "معتز.س.م" مواليد 1974، ومقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

 

وبسؤال المدعو "طارق.م.أ" مواليد 1959، مستخلص جمركي، ومفوض من قبل صاحب الشأن أفاد بأن دوره يقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسالة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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