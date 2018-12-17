ليفربول وريال مدريد - يلا شوت - كورة لايف - قرعة دوري ابطال اوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم موعد سحب قرعة مواجهات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018 في مدينة نيون السويسرية.





وانتهت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين منافسات الجولة السادسة والحاسمة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2018-2019، ليكتمل عقد المتأهلين لدور ال 16.





وتأهل فريق ليفربول للدور الستة عشر من الشامبيونزليج بعد الفوز على نابولي بهدف نظيف سجله الفرعون المصري المتألق محمد صلاح الذي تسبب في تحول بطل إيطاليا للدوري الأوروبي.





وتجرى قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية وستنطلق في تمام الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة والواحدة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية.





وتأهلت تلك الفرق لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا: "دورتموند - أتليتيكو - برشلونة - توتنهام - باريس - ليفربول - بورتو - شالكه - بايرن - آياكس - سيتي - ريال - روما - يوفنتوس - يونايتد - ليون".





المواجهات المتوقعة فى دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا:





برشلونة الإسبانى قد يواجه أحد هذه الفرق "ليفربول، شالكه، أياكس، ليون، روما، مانشستر يونايتد".





بروسيا دورتموند قد يواجه "توتنهام، ليفربول، أياكس، ليون، روما، مانشستر يونايتد".





أتلتيكو مدريد قد يواجه "باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، بورتو، مانشستر سيتى، يوفنتوس".





توتنهام قد يواجه "بروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، بورتو، بايرن ميونخ، ريال مدريد، يوفنتوس".





باريس سان جيرمان قد يواجه "أتلتيكو مدريد، توتنهام، شالكه، أياكس، روما، مانشستر يونايتد".





مانشستر سيتى قد يواجه "أتلتيكو مدريد، شالكه، أياكس، روما".





ليفربول قد يواجه "بروسيا دورتموند، برشلونة، بورتو، بايرن، ريال مدريد، يوفنتوس".





بايرن ميونخ قد يواجه "أتلتيكو مدريد، توتنهام، ليفربول، ليون، روما، يونايتد".





بورتو قد يواجه "أتلتيكو مدريد، توتنهام، ليفربول، أياكس، ليون، روما، مانشستر يونايتد".





شالكه قد يواجه "برشلونة، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتى، ريال مدريد، يوفنتوس".





أياكس أمستردام قد يواجه "دورتموند، برشلونة، باريس، بورتو، مانشستر سيتى، ريال مدريد، يوفنتوس".





ليون الفرنسى قد يواجه "دورتموند، برشلونة، بورتو، بايرن، ريال مدريد، يوفنتوس".





ريال مدريد قد يواجه "توتنهام، ليفربول، شالكه، أياكس، ليون، مانشستر يونايتد".





روما قد يواجه "دورتموند، برشلونة، باريس سان جيرمان، بورتو، بايرن، مانشستر سيتى".





يوفنتوس الإيطالى قد يواجه "أتليتكو، توتنهام، ليفربول، شالكه، أياكس، ليون".





مانشستر يونايتد قد يواجه "دورتموند، برشلونة، باريس، بورتو، بايرن، ريال مدريد".



