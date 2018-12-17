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أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ بدء الأزمة

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 12:02 م
أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ بدء الأزمة
الأسد والبشير
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وكالات
 
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قام الرئيس السوداني، عمر البشير، بعد ظهر الأحد، بزيارة مفاجئة لدمشق حيث التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأجرى معه محادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

 

والبشير هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع بسوريا في مارس 2011.

 

وأكد الأسد والبشير خلال المحادثات أن "الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

 

وعاد البشير الأحد إلى العاصمة السودانية، الخرطوم.

 

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