تاسي يصعد 0.55% في مستهل جلسة الإثنين









صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الاثنين؛ مدعوماً بمكاسب القطاعات القيادية لاسيما الاتصالات الذي تصدر المكاسب، وبالمثل ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بدعم سهم "ريدان".





وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.55%، بحلول الساعة 10:38 بتوقيت السعودية، رابحاً 43.76 نقطة رفعته لمستوى 7951.83 نقطة.





وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 587.63 مليون ريال، بالتداول على 25.8 مليون سهم، تمت بتنفيذ 20 ألف صفقة.





وغلب اللون الأخضر على قطاعات السوق، وجاء في مقدمتها قطاع الاتصالات بمكاسب بلغت 2.4% مدعوماً بأداء سهم شركة "الاتصالات السعودية" المرتفع بنحو 3.9% بالتزامن مع إعلان الشركة عن سياسة توزيعات الأرباح لفترة الثلاث سنوات القادمة.





وجاء الأدوية في المرتبة الثانية لارتفاعات القطاعات بنحو 0.7%، يليه البنوك بنسبة 0.6%، وصعد المواد الأساسية بـ 0.55% في هذه الأثناء.





وفي المقابل، تراجعت 4 قطاعات، جاء في مقدمتها تجزئة الأغذية بنسبة 0.56%.





وتصدر سهم "عناية" المكاسب بنسبة 9.7%، وحل "موبايلي" على رأس الأسهم المتراجعة بنحو 3.1%.





وعلى جانب مؤشر السوق الموازي - نمو صعد بنسبة 0.33%، مضيفاً 8.37 نقطة لرصيده رفعته لمستوى 2550.74 نقطة.





ودعم أداء الموازي أداء سهم "ريدان" المرتفع بشكل وحيد وسط استقرار بقية الأسهم بنسبة 0.32%.





وفي الجلسة الماضية، عاد المؤشر العام للسوق السعودي للخسائر بتراجع هامشي؛ بضغط مباشر من قطاع البنوك، وسجل السوق الموازي "نمو" ارتفاع الثالث على التوالي.



