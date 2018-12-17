البورصة تعزز مكاسبها وتربح 6.5 مليار جنيه بمنتصف التعاملات





شهدت البورصة ارتفاع جماعى للمؤشرات خلال منتصف تداولات اليوم الإثنين، بينما أرتفع مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 1.5% مدعوماً بعمليات الشراء القوية من قبل الأجانب والمصريين على الأسهم الانتقائية والقيادية فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى البيع.





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 6.5 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 748,59 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 742 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وقال هشام حسن مدير الأستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية أن اداء اليوم كان أيجابياً وعكس المؤشر الرئيسي مستوي 13000 نقطة بزيادة 150 نقطة ، ويزداد إيجابية بسبب مشتريات الأجانب ، وبدأ المؤشر الرئيسي يزيل أثاره السلبية ويصل الي مستوي 13 الف نقطة.





وأوضح هشام في تصريح خاص ل" الفجر " أن التوسعات التي قامت بها الشركات من استحواذات والمشاريع الجديدة وتوسعات افقية داخل مصر مثل السويدي كل هذه العوامل أثرت علي الاداء الايجابي للبورصة المصرية اليوم ،وقال ان سبب هبوط البورصة المصرية خلال الايام السابقة كانت أسبابها غير مبررة ،وكلها عوامل نفسية متعلقة بخوف واضطراب المستثمروقلقه من تراجع السوق ، وأضاف الي أنه كلما اقترب المؤشر الرئيسي لنقطة الـ14000 كلما قلت حالة التخوف في السوق.





وختم قائلاً أن الأجانب هم المستثمر الرئيسي داخل البلاد ويظل المساند لهم هم المصريين أما العرب فهم مستثمرون غير أساسيين بالبورصة المصرية





وعلى صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقدأرتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.5% ليصل عند مستوى 13192.8 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.11% محققا مستوى 673.64 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.36% محققا مستوى 1692.61 نقطة.





أما عن قيم التداولات للبورصة المصرية في تلك اللحظة ، فقد سجلت 322,335 مليون ، من خلال تداول 91.7 مليون سهم، بتنفيذ 8.3 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 132شركة مقيدة، ارتفع منها 75 سهمًا، وتراجعت أسعار 9سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 48سهمًا أخرين.





وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية فإتجهت صافي تعاملات العرب نحو البيع مسجلا نحو 24.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 14% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو عمليات الشراء ، مسجلًا 4.6 مليون جنيه، 20.2مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 67.7%،18.1% من التداولات.





واستهلت البورصة المصرية جلسة اليوم الأثنين ،علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ماعدا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة والذي هبط بنسبة 0.1%





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 3.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 745,8مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 742 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وكانت البورصة المصرية قد انها انهت تعاملات جلسة اليوم الأحد أول أيام الأسبوع علي تراجع جماعي للمؤشرات بضغط مبيعات المصريين والعرب ،و قلص الرئيسى ترجعاته وانتقل الى المنطقة الحمراء، بنسبة هبوط 0.04%





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 1.9 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 742 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 740.1مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.04% ليصل عند مستوى 12992.06 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.33% محققا مستوى 672.87 نقطة، ونزل مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.25% محققا مستوى 1688.77نقطة.





أما عن قيم التداولات للبورصة المصرية ، فقد سجلت 542,82 مليون ، من خلال تداول 146.3 مليون سهم، بتنفيذ 19.6 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 166شركة مقيدة، ارتفع منها 61 سهمًا، وتراجعت أسعار 66سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 39 سهمًا أخرين.





وعن تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية فإتجهت صافي تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلا نحو 13.1 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 18.9% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب و المصريين نحو عمليات البيع، مسجلًا 11 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 6.5%،74.4% من التداولات.



