رئيس جامعة عين شمس يتفقد مقر حملة "100 مليون صحة"

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تفقد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، مقر حملة التوعية للقضاء على "فيروس سي" بالحرم الرئيسى امام قصر الزعفران والتى تأتى تحت شعار "اعرف، اختبر، عالج" وتنظمها كلية الطب والجامعة بمشاركة منظمة الصحة العالمية.



يأتي ذلك ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون



خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب، والأستاذة الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وا.د. مرفت راضى رئيس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب وا.د. مها الجعفرى المنسق الرئيس للحملة.

