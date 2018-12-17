سوريا: داعش يستعيد السيطرة على أحياء في هجين

شن تنظيم داعش الإرهابي، فجر اليوم الإثنين، هجوما على مدينة هجين، في ريف دير الزور الشرقي، وتمكن من السيطرة على أجزاء من المدينة.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني إن تنظيم داعش "استعاد السيطرة على حي القلعة جنوب شرق مدينة هجين بعد هجوم شنه مقاتلو التنظيم فجر اليوم، مستغلين سوء الأحوال الجوية السائدة في المنطقة".

وأكد المصدر أن مقاتلي داعش تسللوا إلى نقاط سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على أطراف المدينة، وسيطروا على عدد منها وفتحوا الطريق لدخول مجموعات أخرى من مقاتليهم، ما سهل سيطرتهم على الحي، ما دفع عناصر تلك النقاط إلى الانسحاب.

وتشهد محافظة دير الزور، ومناطق شرق سوريا أمطاراً متواصلة منذ نهار أمس.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، سيطرت على مدينة هجين يوم الجمعة الماضي، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من شهر.