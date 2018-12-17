نشرة أخبار الظهيرة.. تسليم 46 عقد عمل للمعاقين.. وانقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها "سعفان" يسلم 46 عقد عمل للمعاقين.. و71 شهادة أمان للعمالة بشركة دواجن‎.





"سعفان" يسلم 46 عقد عمل للمعاقين.. و71 شهادة أمان للعمالة بشركة دواجن

‎

يسلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، 46 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وشهادات اجتياز التدريب والتأهيل لهم في المرحلة الثالثة من مبادرة "مصر بكم أجمل" التي نظمتها مديرية القوي العاملة بالدقهلية، وتنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم.

الإفتاء: داعش مغرم بالفتوى وتكييف القواعد الفقهية على ممارساته المنحرفة ويفتقر للمشروع الإنساني

أعلن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن وحدة التحليل والمتابعة للمرصد انتهت من إعداد دراسة جديدة حول تفكيك مضمون الفكر المتطرف لتنظيم داعش الإرهابي.

انقطاع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة (تعرف عليهم)

تنقطع مياه الشرب، عن أكثر من 20 منطقة بمدينة القاهرة الجديدة، وهي: "الحي الأول - الحي الثانى - الحي الثالث - الحي الرابع - الحي الخامس - حي الشويفات - حي الدبلوماسيين - قطاع 1،2- مركز المدينة - جنوب الأكاديمية، والتجمع الأول (الياسمين-7، 8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب1)، والتجمع الثالث (محلية 3 – محلية 4 - وضعف المياه في باقي المحليات ومستقبل 1، 2).

لافروف يتحدث عن الحرب المحتملة بين روسيا وأكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن روسيا لن تحارب أوكرانيا.

سفينة صاروخية جديدة تدخل خدمة أسطول بحر البلطيق

أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول بحر البلطيق أن السفينة الصاروخية الصغيرة من مشروع 22800 "ميتيشي" دخلت خدمة لأسطول بحر البلطيق.

مقتل 62 عنصرا من "الشباب الصومالية" في ضربات جوية أمريكية

أعلنت واشنطن، اليوم الإثنين، مقتل 62 عنصرا من حركة الشباب الصومالية في ضربات جوية أمريكية خلال اليومين الماضيين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

إنشاء حوض لبناء السفن في طرطوس السورية

صرح نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، اليوم الاثنين 17 ديسبمر، أنه من المقرر إقامة حوض لبناء السفن في ميناء طرطوس السوري.