ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قتلى وجرحى في انهيار مبنى بمقاطعة موسكو

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:57 ص
قتلى وجرحى في انهيار مبنى بمقاطعة موسكو
انهيار مبنى
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في انهيار مبنى في مقاطعة موسكو، اليوم الاثنين.

 

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في انهيار مصنع في مقاطعة موسكو، اليوم الاثنين.

 

ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الطوارئ أنه تم انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض، ونقل 4 مصابين إلى المستشفى، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

 

وأوضحت الوزارة أن الحادث تمثل في انهيار سقف المبنى المتكون من طابق واحد نتيجة لأعمال صيانة، مضيفة أنه تم إجلاء 116 شخصا بالإضافة إلى أجهزة كانت في مبنى المصنع.

 

المزيد عن: موسكو مقاطعة موسكو قتلى وجرحى روسيا انهيار مبنى
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
القادسية