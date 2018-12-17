ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القوات العراقية تنفذ ضربة جوية ضد مواقع داعش بسوريا

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:52 ص
القوات العراقية تنفذ ضربة جوية ضد مواقع داعش بسوريا
القوات العراقية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

نفذت القوات المسلحة العراقية، ضربة جوية، ضد هدفين لتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة هجين داخل الأراضى السورية يوم 11 ديسمبر الجارى.

 

وقالت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، فى بيان صحفى، إن الضربة الجوية لسلاح الجو العراقى ضد داعش أدت إلى تدمير البنايتين المستهدفتين بالكامل.

 

كان كبار قادة تنظيم داعش يستخدمون البنايتين كمكان لعقد اجتماعاتهم بشكل دائمى فى سوريا، ويشكل تدمير هاتين البنايتين ضربة موجعة للتنظيم الإرهابى، مما سيقلل وبشكل كبير قدرة ذلك التنظيم الإرهابى على توجيه وقيادة المتبقى من مقاتيله داخل وحول منطقة هجين.

 

المزيد عن: مواقع داعش ضربة جوية داعش القوات العراقية العراق
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
-
x
21:30
-
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
القادسية