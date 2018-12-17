اسعار الذهب اليوم الاثنين 17-12-2018 في محلات الصاغة والسوق المحلى - تعاملات الصباح

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة والسوق المحلى في بداية التعاملات اليوم الاثنين 17-12-2018، مع تعطل البورصة العالمية للذهب، واسعار الذهب شهدت حالة من التذبذب في الأسواق المحلية والأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، ويعتبر الذهب هو الملاذ الامن للمستثمرين حول العالم خاصة في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها الاسواق العالمية، كما تقدم بوابة الفجر تحديث جديد لسعر الذهب العالمي اليوم الأحد وجاءت على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم





سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 622 جنيها للجرام





سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم 711 جنيها





سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم 533 جنيها





سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 4980 جنيها





تغير أسعار الذهب على مستوى العالم





وشهد سعر الذهب العالمي حالة من الاستقرار بعد العديد من القفزات والتغيرات خلال الفترة الماضية بسبب التخبطات العالمية التي يشهدها سعر الدولار على مستوى العالم نظرا لسوء الاحوال الاقتصادية والسياسية العالمية.





سعر الذهب العالمي





سجل السعر الفوري للذهب والعقود الأمريكية الآجلة للمعدن مستقرين عند 1245.74 دولار للأوقية (الأونصة)، و1250.3 دولار للأوقية على الترتيب.





ويشهد سوق الذهب على الصعيد العالمي، حالة من الاستقرار، خلال التعاملات الأخيرة، نظرًا لاستقرار الدولار وصعود الأسهم بفعل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.





والمعدن الأصفر منخفض بنحو 0.6 % هذا الأسبوع، ونزل الذهب 0.3 % فى العقود الآجلة إلى 1244.2 دولار.





يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.





يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.





صناديق الذهب





تمثل صناديق الذهب أكثر الطرق إثارة للاستثمار فى الذهب فهى وسيلة فعالة لتحقيق المكاسب وأقل تكلفة حيث توفر أكبر قدر من الرافعة المالية، يمكن للمستثمر أن يحصل على الذهب عن طريق صناديق الاستثمار المشتركة التي تشتري الذهب أو باستخدام الصناديق المتداولة فى البورصة وسوق الفوركس وهي نوع من الصناديق المشتركة التى تتداول فى البورصة مثل الأسهم العادية وتقدم صناديق الاستثمار المتداولة طريقة عملية جدًا للاحتفاظ بالذهب فى محفظة استثمارية.



