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حقيقة احتضان إنريكي إجلاسيس لفتاة في حفله بالسعودية

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:36 ص
حقيقة احتضان إنريكي إجلاسيس لفتاة في حفله بالسعودية
إنريكي إجلاسيس
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الفجر الفني
 
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه أنه لفتاة سعودية تحتضن المطرب الإسباني إنريكي إغليسياس خلال حفلته بالدرعية في السعودية يوم الجمعة.

وتبين بعد البحث أن الفيديو مقتطع من أحد حفلات المطرب الشهير في باكو عاصمة أذربيجان قبل عامين، وليس في السعودية.

وضمن فعاليات “فورمولا إي الدرعية” أحيا إغليسياس حفلا غنائياً، أدى خلاله باقة من أجمل أغانيه، وشهد الحفل إقبالاً لافتاً من الجمهور.
المزيد عن: فورمولا إي الدرعية الفنان إنريكي إجلاسيس إنريكي إجلاسيس
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