"كأس العالم".. أبرز الكلمات بحثا على جوجل عام 2018

تعد كلمة "كأس العالم"، هي أبرز الكلمات بحثا على جوجل لعام 2018، فقد كانت محور اهتمامات المواطنين فى عدة دول أفريقية، خلال هذا العام.





وفيما تنوعت الاهتمامات بين كل دولة على حدة، بين السياسة والمشاهير والفن وأمور الشأن المجتمعى الداخلي، ظلت الرياضة هى القاسم المشترك بين أكثر من دولة، ففى نيجيريا تصدر لاعب منتخب تشيلى ومانشستر يونايتد ألكيسس شانسيز أكثر الأشخاص بحثا على جوجل، تلاه فيلم الخيال العلمى الأمريكى لهذا العام النمر الأسود "بلاك بانثر"، ثم بعد ذلك الانتخابات المحلية وزعيم المعارضة الرئيسى عتيق أبو بكر وعدة ممثلات من بين أكثر المشاهير بحثا.





أما في جنوب أفريقيا فإلى جانب كأس العالم فى روسيا، تنوعت الاهتمامات أيضاً من المشاهير ونجمات المجتمع للشأن الداخلي وتمثلت الكلمات في "زوما" و"داء الليستيريا" و"وينى مانديلا" و"هيب هوب بانتوسلا" وهو مغني راب شهير في صدارة قائمة البحث.





وفي كينيا، وفقا لموقع (أوول أفريكا) على الإنترنت، كانت أكثر الأحداث التي نالت اهتمام المواطنين خلال عام 2018 عشقهم لكرة القدم وكأس العام 2018 حيث تصدرت أكثر الكلمات استخداما لمعرفة أحب الفرق واللاعبين المفضلين لديهم، وتلا ذلك حادث مقتل الطالبة الجامعية شارون أوتينو ثم عدد من موضوعات الشأن الداخلىي منها نتيجة الابتدائية إلى جانب حفل الزفاف الملكي في بريطانيا الأمير هارى وميجان ماركل .





ووفقا للموقع، ففي زيمبابوي ، دارت أكثر الأسئلة بحثا على جوجل حول الحب والقبلات وأشياء من هذا القبيل، إلى جانب كأس العالم ثم شخصيات من المشاهير والشؤون الجارية والأحداث الإخبارية.





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