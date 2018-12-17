"كأس العالم".. أبرز الكلمات بحثا على جوجل عام 2018
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:25 ص
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تعد كلمة "كأس العالم"، هي أبرز الكلمات بحثا على جوجل لعام 2018، فقد كانت محور اهتمامات المواطنين فى عدة دول أفريقية، خلال هذا العام.
وفيما تنوعت الاهتمامات بين كل دولة على حدة، بين السياسة والمشاهير والفن وأمور الشأن المجتمعى الداخلي، ظلت الرياضة هى القاسم المشترك بين أكثر من دولة، ففى نيجيريا تصدر لاعب منتخب تشيلى ومانشستر يونايتد ألكيسس شانسيز أكثر الأشخاص بحثا على جوجل، تلاه فيلم الخيال العلمى الأمريكى لهذا العام النمر الأسود "بلاك بانثر"، ثم بعد ذلك الانتخابات المحلية وزعيم المعارضة الرئيسى عتيق أبو بكر وعدة ممثلات من بين أكثر المشاهير بحثا.
أما في جنوب أفريقيا فإلى جانب كأس العالم فى روسيا، تنوعت الاهتمامات أيضاً من المشاهير ونجمات المجتمع للشأن الداخلي وتمثلت الكلمات في "زوما" و"داء الليستيريا" و"وينى مانديلا" و"هيب هوب بانتوسلا" وهو مغني راب شهير في صدارة قائمة البحث.
وفي كينيا، وفقا لموقع (أوول أفريكا) على الإنترنت، كانت أكثر الأحداث التي نالت اهتمام المواطنين خلال عام 2018 عشقهم لكرة القدم وكأس العام 2018 حيث تصدرت أكثر الكلمات استخداما لمعرفة أحب الفرق واللاعبين المفضلين لديهم، وتلا ذلك حادث مقتل الطالبة الجامعية شارون أوتينو ثم عدد من موضوعات الشأن الداخلىي منها نتيجة الابتدائية إلى جانب حفل الزفاف الملكي في بريطانيا الأمير هارى وميجان ماركل .
ووفقا للموقع، ففي زيمبابوي، دارت أكثر الأسئلة بحثا على جوجل حول الحب والقبلات وأشياء من هذا القبيل، إلى جانب كأس العالم ثم شخصيات من المشاهير والشؤون الجارية والأحداث الإخبارية.
نبذة عن جوجل
جوجل أو غوغل أو قوقل (بالإنجليزية: Google) هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل.
واختير اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.
يضاف إلى ذلك توفيرها لإمكانية نشر المواقع التي توفر معلومات نصية ورسومية في شكل قواعد بيانات وخرائط على شبكة الإنترنت وبرامج الأوفيس وإتاحة أوركوت التي تتيح الاتصال عبر الشبكة بين الأفراد ومشاركة أفلام وعروض الفيديو، علاوةً على الإعلان عن نسخ مجانية إعلانية من الخدمات التكنولوجية السابقة.
يقع المقرّ الرئيسي للشركة، والذي يحمل اسم جوجل بليكس، في مدينة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا. وقد وصل عدد موظفيها الذين يعملون دوامًا كاملًا في 31 مارس عام 2009 إلى 20,164 موظفًا. تأسست هذه الشركة على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد.
في بادئ الأمر تم تأسيس الشركة في الرابع من سبتمبر عام 1998 كشركة خاصة مملوكة لعدد قليل من الأشخاص.
وفي التاسع عشر من أغسطس عام 2004، طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأس مال بلغت قيمته 1.67 مليار دولار أمريكي، وبهذه القيمة وصلت قيمة رأس مال الشركة بأكملها إلى 23 مليار دولار أمريكي.
وبعد ذلك واصلت شركة جوجل ازدهارها عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة واستحواذها على شركات أخرى عديدة والدخول في شراكات جديدة.
وطوال مراحل ازدهار الشركة، كانت ركائزها المهمة هي المحافظة على البيئة وخدمة المجتمع والإبقاء على العلاقات الإيجابية بين موظفيها.
ولأكثر من مرة، احتلت الشركة المرتبة الأولى في تقييم لأفضل الشركات تجريه مجلة فورتشن كما حازت بصفة أقوى مئة علامة تجارية في العالم الذي تجريه مجموعة شركات ميلوارد براون.
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