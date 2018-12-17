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هكذا سيكون حال الطقس اليوم الإثنين

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:45 ص
هكذا سيكون حال الطقس اليوم الإثنين
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
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تكون السماء، الإثنين، أحيانا كثيفة السحب بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية قرب السواحل وسحب عابرة ببقية المناطق.

تهب الرياح شمالية غربية قوية من 50 إلى 70 كلمس قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلمس داخل البلاد.ويكون البحر شديد الاضطراب فهائجا بالشمال وخليج الحمامات.

أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 12 و17 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 17 و21درجة ببقية المناطق.

تكون السماء، الثلاثاء، 17 ديسمبر 2018، مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون محليا كثيفة بالشمال.

تهب الرياح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلمس قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 30 كلمس داخل البلاد ثم تتقلص سرعتها آخر النهار وتتجه إلى القطاع الجنوبي. ويكون البحر شديد الاضطراب فمضطربا.

تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 16 و20 درجة ببقية المناطق.
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