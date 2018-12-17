في حملات مكبرة.. إحباط ترويج 33 قطعة سلاح بالجيزة

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الهرم.

وأسفرت جهود الحملات اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 9 قطع أسلحة نارية، 24 سلاح أبيض، 5 مسجلين خطر، 10 عناصر خطرة، 27 تاجر مخدرات، كما تم تنفيذ 497 حكما قضائيا، ورفع 1187 إشغال طريق.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.