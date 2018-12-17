الجبلاية تكلف "مجاهد" بالإشراف على الملاعب لاستضافة كان 2019





كلف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على الملاعب التي تم وضعها طمن الملف المصري لاستضافة بطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.





ويرغب مسؤولو الجبلاية، في متابعة كل الأمور من ملاعب التدريب والفنادق المجاورة، قبل وصول لجنة التفتيش الخاصة بالكاف لإبداء رأيها حول صلاحية البنية التحتية من عدمها.





ومن المقرر أن تصل لجان التفتيش الخاصة بالكاف خلال الأيام القليلة، للتأكد من وجود الشروط والمواصفات التى حددها الكاف، لاستضافة كان 2019.





وأعلن الاتحاد المصري عن التقدم بأوراق الترشح لاستضافة الإمم الإفريقية العام المقبل، عقب رفض دولة المغرب التقدم لاستضافة البطولة، بعدما تم سحب تنظيمها من االكاميرون بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية.





ومن المنتظر أن يعلن الكاف، عن اسم البلد المستضيف للبطولة يوم 9 يناير المقبل على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي وتوزيع الجوائز السنوية، والتي ستقام يوم 8 من نفس الشهر بالعاصمة السنغالية داكار.